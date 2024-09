Mulher tem vidro do carro quebrado durante tentativa de assalto em SP; veja

Uma mulher sofreu uma tentativa de assalto enquanto se maquiava dentro do carro no trânsito de São Paulo. Ela fazia uma gravação no momento do incidente, compartilhada na quarta-feira (25) nas redes sociais.

O que aconteceu

O criminoso bateu cinco vezes no vidro do carro, até que Giovanna Fornagieri retirou o celular do painel. É possível ver estilhaços caindo no banco.

Ela publicou outro vídeo em que afirma ter sido "inocente". "Estava indo para o trabalho, aí, no farol aproveitei para terminar de me maquiar. Fui inocente, estava com o celular ali na frente", explicou.

Giovanna disse que o assaltante demorou para conseguir quebrar o vidro por causa de uma película no carro. "Consegui pegar o celular a tempo, e não aconteceu nada comigo. Ele não levou nada, saiu correndo", contou.

Roubo de celulares

O estado São Paulo teve 158.150 furtos e 137.891 roubos de celulares em 2023. Os dados foram divulgados pelo 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em julho.

A lista das 50 cidades com maiores taxas de furto e roubo tem 15 cidades paulistas. No estado, a maioria das subtrações aconteceu em vias públicas, 71,4% dos casos. Apesar do número expressivo, houve uma queda de 12,2% nos roubos e furtos no estado em comparação com 2022.

A capital paulista, que lidera o ranking no estado, teve uma taxa de 1.781,6 celulares roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes.