Motorista é agredida por passageiro que se recusou a pagar corrida em SP

Uma motorista de aplicativo foi agredida por um passageiro que se recusou a pagar pelo serviço após o término da corrida, em Osasco, na Grande São Paulo. A agressão foi registrada por uma câmera de instalada no carro.

O que aconteceu

Larissa Freire, 26, publicou o vídeo nas redes sociais e registrou um boletim de ocorrência. O caso aconteceu no último sábado (21). Além do homem, uma mulher e uma criança também estavam no carro como passageiras.

A motorista explicou que o homem não queria pagar corrida na hora. Ele teria dito para ela utilizar o recurso de "pagar na próxima". O vídeo mostra a mulher em uma ligação informando à empresa que o "passageiro está pedindo para pagar na próxima corrida".

O passageiro se irrita, abre a porta do carro e empurra a mulher e a criança para fora do veículo. As imagens mostram que ele chama a motorista "maluca".

No vídeo, é possível ver que, ao fazer o movimento para sair do carro, o passageiro deixa cair dentro do veículo o que parece ser um celular. Larissa percebe, recolhe o aparelho e guarda com ela no banco da frente. Na sequência, ela dá a partida e sai dirigindo pela rua.

O homem percebe, volta, e consegue entrar no carro com o veículo em movimento. Ele dá uma chave de braço na motorista, pega o celular de volta e sai do automóvel. O passageiro ainda dá dois chutes na porta do carro enquanto xinga Larissa. "Não pensei duas vezes, peguei o celular e acelerei para poder ir à delegacia para registrar boletim de ocorrência, porque fiquei com medo dele me denunciar no aplicativo", disse Larissa em entrevista ao SBT.

A Uber lamentou o caso, e disse que considera o "inaceitável" o uso da violência. A plataforma informou que a conta do usuário foi banida da plataforma, e disse estar colaborando com as investigações das autoridades. "A empresa informa, ainda, que todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro para despesas médicas hospitalares e odontológicas, que foi disponibilizado à motorista parceira", completou.

Também no comunicado, a Uber afirmou que "não existe a função 'pagar na próxima'". "O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário", disse a nota.

"Como em qualquer serviço, a responsabilidade pelo pagamento é do tomador do serviço. Solicitar viagens sem fazer o pagamento também pode levar ao bloqueio da conta do usuário", acrescentou a Uber.

O caso foi registrado como lesão corporal e dano no 5.º Distrito Policial da cidade de Osasco, e encaminhado na sequência ao 4.º DP. "Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal e perícia no veículo da vítima", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Não tolere violência, saiba como procurar ajuda

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.

Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.

Com informações de Estadão Conteúdo