Ministro israelense de extrema direita rejeita cessar-fogo com o Hezbollah

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, um aliado crucial de extrema direita dentro da coalizão de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, rejeitou nesta quinta-feira (26) a ideia de um cessar-fogo com o movimento islamista libanês Hezbollah, apesar de um pedido internacional de trégua.

"A campanha (militar) no norte deve terminar de apenas uma maneira: esmagando o Hezbollah e eliminando sua capacidade de fazer dano aos moradores do norte de Israel", escreveu Smotrich na rede social X.

Estados Unidos, França, União Europeia e vários países árabes pediram na quarta-feira um "cessar-fogo imediato de 21 dias" no Líbano, onde os confrontos entre Israel e o Hezbollah ameaçam provocar um conflito generalizado no Oriente Médio.

Mas, segundo o ministro, "não devemos dar tempo ao inimigo para se recuperar dos golpes violentos que recebeu e se reorganizar para continuar a guerra após 21 dias".

Desde o início da semana, os ataques israelenses deixaram mais de 600 mortos no Líbano, incluindo muitos civis. O movimento islamista libanês, apoiado pelo Irã, intensificou o lançamento de foguetes contra o norte de Israel e atingiu pela primeira vez com um míssil a cidade de Tel Aviv, no centro do país.

