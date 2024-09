Leilões de veículos crescem e têm até Ferrari com quase R$ 2 mi de desconto

Os leilões de automóveis têm se tornado uma opção cada vez mais procurada por entusiastas e investidores automotivos, devido à oportunidade de adquirir veículos por preços bem abaixo do mercado, algumas vezes até com 60% de desconto.

Garimpando bem, é possível encontrar modelos cobiçados como Ferrari, Lamborghini e Tesla, assim como modelos clássicos como Corcel ou Caravan.

O UOL Carros consultou empresas especialistas em leilões, como Sodré Santoro, Copart e Sato, para explicar um pouco mais como eles funcionam, as oportunidades que oferecem e os cuidados necessários para fazer um investimento seguro.

Cadastro e funcionamento dos leilões

Podem ocorrer em duas modalidades, sendo presenciais ou online. Para participação é necessário fazer o cadastro no site do leiloeiro e informar a documentação necessária como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

As empresas de leilão costumam oferecer aos interessados a opção de selecionar suas marcas e modelos favoritos para receber notificação quando um destes automóveis estiver disponível para arremate.

O envio de lances funciona sob um princípio simples: veículos são oferecidos e os interessados fazem propostas até que a maior seja declarada vencedora.

Esses veículos podem vir de várias fontes, incluindo carros recuperados de sinistros, apreendidos por inadimplência de financiamento ou provenientes de frotas de locadoras. A dinâmica do leilão permite que compradores adquiram carros por valores significativamente inferiores aos do mercado, mas é essencial entender a procedência e o estado do veículo antes de fazer um lance.

Procedência dos veículos

Os carros leiloados são geralmente divididos em duas categorias: sinistrados ou não. Os primeiros incluem veículos que sofreram acidentes, foram alagados ou têm algum tipo de dano significativo, consequentemente de maior risco e bem mais baratos.

Já os não sinistrados podem ser excedentes de estoque, de locadoras renovando suas frotas ou carros apreendidos, por inadimplência com bancos e financeiras. Em ambos os casos, é importante verificar a documentação e o histórico do veículo para evitar surpresas desagradáveis.

Dicas para lances vencedores

Para ter sucesso em um leilão, é importante fazer lances estratégicos. Isso envolve pesquisa prévia sobre o valor de mercado do veículo desejado e a definição de um limite máximo para o lance.

Além disso, é recomendável inspecionar o carro pessoalmente ou por meio de um mecânico de confiança, quando possível, para avaliar sua condição.

Pagamento e financiamento

Embora muitos leilões exijam pagamento à vista, alguns podem oferecer opções de financiamento ou parcelamento. É essencial ler o edital para entender as condições de pagamento e verificar se há esta possibilidade, o que pode variar de acordo com o organizador do leilão.

Segundo Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da Sato Leilões "as condições de pagamento variam consideravelmente: veículos provenientes de financeiras e apreensões geralmente exigem pagamento à vista, enquanto aqueles oriundos de processos judiciais podem oferecer opções de parcelamento, cujas condições são detalhadas no edital de cada leilão".

Vantagens e riscos

Comprar um carro em leilão pode ser economicamente vantajoso, especialmente se o veículo tiver apenas pequenas avarias ou baixa quilometragem. No entanto, é preciso estar ciente dos riscos, como uma maior burocracia em contratar seguro para veículos sinistrados de leilão e os custos adicionais com reparos e regularização de documentos.

"Cerca de 65% das pessoas que compram em leilão são revendedores de veículos, mas estamos percebendo durante os anos que há um aumento na quantidade de pessoas físicas que adquirem bens em leilão para consumo próprio, diante das grandes possibilidades de veículos bons provenientes de financeiras bancos, seguradoras, frotistas, com valores e formato de pagamento atrativos", disse Luiz Alexandre Maellari, da Sodré Santoro.

Raridades e oportunidades

Maellari afirma ainda que "é possível comprar em leilão veículos zero km que estão saindo da montadora, sendo direcionados para concessionárias e que, durante esse percurso no caminhão cegonha, tenha ocorrido uma pequena avaria. Por mais simples que seja, esses veículos já são encaminhados para o leilão. E aí é possível comprar veículo zero km com plástico no banco, por um preço bem abaixo da tabela".

Já Adiel Avelar, presidente da Copart lembra que no último ano já foram leiloados modelos como uma Ferrari F8 Spider 2021/2022 por R$ 2.765.150, um dos mais valiosos em leilões de automóveis no país. O modelo, avaliado em mais de R$ 4 milhões, foi arrematado por cerca de 60% do valor da Tabela Fipe.

Em 2022, a Copart leiloou uma Lamborghini Huracán, avaliada em R$ 3.574.329, por R$ 2.230.050. Motoristas ainda tiveram a chance de arrematar um Chevrolet Camaro 2019 e um Tesla Model X 2018.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.