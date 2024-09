Ladrão ignora 'segredo', fica trancado em carrão e é preso pedindo socorro

O dono de um Chevrolet Corvette em Miami, nos Estados Unidos, levou um susto quando foi até seu carro e encontrou outra pessoa lá dentro. No banco do motorista, o homem em questão tentava roubar seu veículo e não conseguiu sair do automóvel pelo fato de o mecanismo de liberação elétrico da porta só funcionar com a chave.

O que aconteceu

Um ladrão ficou preso após tentar roubar um Chevrolet Corvette C8 em Miami, na Flórida. Isso ocorreu pelo fato de os atuadores elétricos das trancas nas portas do carro não funcionarem sem a presença da chave. Desta forma, o ladrão não conseguiu sair com o carro nem deixar o veículo.

Proprietário, Julio Solano foi até seu carro e viu o homem - Ravesh Rabindranauth, de 33 anos - lá dentro. Ele o gravou com seu telefone e chamou a polícia, que o prendeu quando chegou ao local.

Ravesh é visto no vídeo pedindo para sair. Porém, Julio responde: "não, você não pode sair. Estamos chamando a polícia".

Entretanto, ainda havia como sair do carro, já que há um liberador manual para a porta sob o assento do motorista. Porém, sem saber disso, o ladrão foi levado sob custódia pela polícia.

Confira:

