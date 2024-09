Israel ataca fronteira entre Síria e Líbano para barrar transferência de armas ao Hezbollah

JERUSALÉM (Reuters) - Caças israelenses atingiram nesta quinta-feira infraestruturas na fronteira entre Líbano e Síria para impedir a transferência de armas da Síria para o Hezbollah no Líbano, disseram as Forças Armadas de Israel.

"O Hezbollah usa esses meios de guerra contra os cidadãos do Estado de Israel", disseram os militares. "A IDF (força de Israel) continuará a atacar e agir contra as tentativas da organização terrorista Hezbollah de se armar e transferir armas para o Líbano a partir do território sírio."

O ministro libanês dos Transportes, Ali Hamieh, afirmou anteriormente à Reuters que o ataque israelense havia atingido a extremidade síria de uma pequena ponte que fornece uma passagem para o Líbano.

(Reportagem de Steven Scheer)