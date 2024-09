Israel afirma que 45 projéteis foram yectiles fueron disparados desde Líbano

O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira que 45 projéteis foram disparados do Líbano e alguns foram interceptados.

"Identificamos 45 projéteis procedentes do Líbano, alguns dos quais foram interceptados e outros que caíram em áreas desabitadas", afirma um comunicado militar.

O Exército acrescentou que seus aviões continuam atacando alvos do Hezbollah "em vários pontos do sul do Líbano".

rcb/crb/mj/vl/meb/avl/fp

© Agence France-Presse