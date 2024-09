Inter de Milão visita Udinese em semana difícil para os 'nerazzurri'

Depois da derrota no último fim de semana no clássico contra o Milan, o atual campeão Inter terá de reagir na sexta rodada, quando visita a Udinese, uma das equipes em boa fase no campeonato italiano.

Os 'nerazzurri', campeões da Serie A na temporada passada, acumulam apenas duas vitórias no início do campeonato italiano (além de dois empates e uma derrota) e enfrentam um calendário exigente nas próximas semanas.

Após a complicada partida fora de casa contra a Udinese (3ª, 10 pontos) no sábado virá um jogo da Liga dos Campeões na próxima semana contra o Estrela vermelha de Belgrado, antes de receber o atual líder do campeonato na sétima rodada, o Torino (11 pontos).

Para esta semana chave, a Inter não poderá contar com Nicolo Barella, lesionado na derrota no 'derby della Madonnina' diante do Milan (2-1).

Os 'rossoneri' chegaram a esse jogo em crise e com o técnico Paulo Fonseca sob pressão, e embora os três pontos diante de seu grande rival lhes tenha dado fôlego, também têm uma semana importante pela frente em várias competições.

O Milan (7º, 8 pontos) abre a rodada recebendo o Lecce (17º) na sexta-feira, antes de uma difícil viagem para encarar o Bayer Leverkusen na terça, um jogo fundamental para as aspirações do clube lombardo na Liga dos Campeões após a derrota na estreia para o Liverpool (3-1) no San Siro.

No domingo o líder Torino receberá a Lazio (8º, 7 pontos), enquanto o Napoli (2º, 10 pontos), que este ano não disputa competições europeias, tentará se manter nas primeiras posições graças a um jogo teoricamente tranquilo contra o Monza (19º).

Bologna (13º) e Atalanta (12º), outras duas equipes italianas que estão na Liga dos Campeões mas ainda sem decolar no campeonato nacional, se enfrentam no sábado, horas depois da visita da Juventus (4ª, 9 pontos) ao Genoa (16º).

--- Programação da 6ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Milan - Lecce

- Sábado:

(10h00) Udinese - Inter

(13h00) Genoa - Juventus

(15h45) Bologna - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Torino - Lazio

(10h00) Roma - Unione Venezia

Como - Hellas Verona

(13h00) Empoli - Fiorentina

(15h45) Napoli - Monza

- Segunda-feira:

(15h45) Parma - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Udinese 10 5 3 1 1 7 7 0

4. Juventus 9 5 2 3 0 6 0 6

5. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

6. Inter 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Milan 8 5 2 2 1 11 7 4

8. Lazio 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Roma 6 5 1 3 1 5 3 2

10. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

11. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

12. Atalanta 6 5 2 0 3 10 11 -1

13. Bologna 6 5 1 3 1 6 8 -2

14. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

15. Como 5 5 1 2 2 6 9 -3

16. Genoa 5 5 1 2 2 4 7 -3

17. Lecce 5 5 1 2 2 3 8 -5

18. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

19. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

