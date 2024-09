Índice europeu STOXX 600 atinge recorde de fechamento com estímulo da China

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O mercado acionário europeu subiu nesta quinta-feira, com as ações expostas à China como as de luxo e de mineradoras apresentando um desempenho superior devido às notícias de estímulo econômico agressivo da China, enquanto os papéis de chips também avançaram após previsão forte de receita da empresa norte-americana Micron.

O índice STOXX 600 subia 1,25%, para 525,61 pontos, um recorde histórico de fechamento e a 0,2% do recorde intradiário de alta.

Líderes chineses prometeram implementar "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico deste ano, de aproximadamente 5%, reconhecendo novos problemas e aumentando as expectativas do mercado em relação a novos estímulos, além das medidas anunciadas nesta semana.

"Essa é uma reação muito positiva do mercado, que provavelmente desaparecerá um pouco com o tempo, porque as questões relacionadas à demanda chinesa levarão tempo para serem resolvidas", disse Tim Graf, diretor administrativo e chefe de estratégia macro para a região EMEA da State Street Global Markets.

"Estamos tendo um pouco de alívio ao ver que estão sendo feitos esforços para resolvê-los, mas ainda é um processo muito longo."

As empresas de luxo expostas à China, como a LVMH e a Hermès, ganharam cerca de 9% cada. Um indicador de dez das maiores empresas de luxo da Europa subiu 6,5%.

As ações do setor de mineração também avançaram 4,3%, devido à elevação dos preços dos metais básicos.

O setor de tecnologia da Europa subiu 3%, uma vez que as ações de empresas de semicondutores saltaram depois que a Micron Technology previu uma receita maior do que a esperada devido à demanda por IA.

Contrariando a tendência, as ações de pesos-pesados do setor de energia caíram 3%, já que os preços do petróleo bruto recuaram mais de 2% devido a uma notícia de que a Arábia Saudita abrirá mão de sua meta de preço em preparação para o aumento da produção, e com a OPEP+ pronta para aumentar a produção em dezembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 8.284,91 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,69%, a 19.238,36 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,33%, a 7.742,09 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,68%, a 34.409,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,36%, a 11.953,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,33%, a 6.771,36 pontos.