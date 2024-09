Ibovespa sobe na abertura com respaldo externo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quinta-feira, endossado pelo avanço nos futuros acionários norte-americanos, que seguiam uma alta nas bolsas globais diante das perspectivas de novos estímulos econômicos chineses.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,22%, a 131.869,7 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, tinha alta de 0,8%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)