Homem é condenado após enviar doces envenenados para amante da esposa no PR

Um homem foi condenado por tentativa de assassinato após enviar dois pães de mel envenenados para o amante de sua esposa. O crime ocorreu em maio de 2021, em Cascavel (PR), mas a condenação foi imposta nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

Jefferson Longoni Pires foi condenado a nove anos e seis meses de detenção em regime inicialmente fechado. O júri popular do Tribunal de Justiça do Paraná considerou o réu culpado pela tentativa de homicídio e acolheu as qualificadoras de que foi empregado veneno no crime e de ter havido dissimulação por parte do condenado.

Réu usou veneno para matar rato na tentativa de homicídio. Conforme os autos processuais, laudos periciais encontraram carbofurano no pão de mel — esse tipo de inseticida usado para ratos é de uso proibido no Brasil desde 2017. Na época, a vítima passou vários dias internada após consumir o doce envenenado.

O homem foi absolvido da acusação de que também teria assumido o risco de matar a vida de sua então esposa. Após a sentença, ele foi encaminhado ao departamento penitenciário do Paraná para cumprir a pena estabelecida. Cabe recurso da decisão.

O UOL tenta contato com a defesa de Jefferson Longoni Pires para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Réu agiu de forma passional e dissimulada. De acordo com a Justiça do Paraná, Jefferson colocou veneno em dois pães de mel e mandou entregar os doces na residência da vítima na intenção de matá-lo, após descobrir que o homem mantinha relação com sua esposa.

Jefferson usou embalagens de uma empresa de Cascavel com quem a vítima mantinha relações comerciais e pagou a um vendedor ambulante para que fizesse a entrega. Ao receber os doces, a vítima foi informado de que seriam brindes de Páscoa, ingeriu os alimentados e envenenados e passou mal. Ele chegou a ficar internado n Unidade de Terapia Intensiva, mas conseguiu sobreviver.

Investigação comprovou que a empresa estampada na embalagem dos doces e o motoboy não tiveram participação no crime. Posteriormente, a polícia chegou até Jeferson após analisar imagens de câmeras de segurança e dos radares de Cascavel.