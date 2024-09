H&M abrirá primeira loja no Brasil em São Paulo em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A H&M, segunda maior varejista de moda do mundo listada em bolsa, anunciou nesta quinta-feira que vai abrir sua primeira loja no Brasil no shopping Iguatemi, em São Paulo, em 2025.

A companhia sueca, que já havia anunciado planos de entrar no mercado brasileiro, afirmou que a abertura da loja deverá acontecer no final do próximo ano.

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina no México, em 2012, e posteriormente expandiu a operação para mais países, incluindo Peru, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador.

(Por Patricia Vilas Boas)