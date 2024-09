Hezbollah confirma morte do chefe de unidade de drones em ataque israelense

Um ataque aéreo israelense em um subúrbio do sul de Beirute matou, nesta quinta-feira (26), o chefe da unidade de drones do Hezbollah, informaram o movimento islamista e o exército de Israel.

A milícia libanesa apoiada pelo Irã afirmou em um comunicado que o bombardeio matou Mohamed Srur, nascido em 1973 e responsável pelo setor de drones do grupo.

Anteriormente, o exército israelense havia indicado que "aviões de combate atacaram e eliminaram [Srur], o comandante da unidade aérea do Hezbollah, em Beirute".

Trata-se do quarto ataque em uma semana contra comandantes do Hezbollah nos densamente populados subúrbios do sul da capital libanesa, um reduto desse importante ator político e militar do Líbano.

O Ministério da Saúde do país disse em um comunicado que duas pessoas morreram nesse bombardeio e 15 ficaram feridas, "incluindo uma mulher em estado grave".

Srur estudou matemática e era um dos vários comandantes do Hezbollah enviados ao Iêmen para treinar os rebeldes huthis, um grupo também apoiado pelo Irã que controla partes desse país, indicou uma fonte próxima ao movimento libanês.

Segundo a Agência Nacional de Notícias, meio oficial do Líbano, "três mísseis" atingiram "um apartamento residencial em um prédio de 10 andares".

© Agence France-Presse