Governo confirma crescimento econômico de 3% dos EUA no segundo trimestre

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no segundo trimestre em meio à força dos gastos dos consumidores, confirmou o governo na quinta-feira.

O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anualizada não revisada de 3,0% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB do segundo trimestre nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o dado sobre o PIB não seria revisado.

O crescimento no primeiro trimestre foi revisado para cima, para uma taxa de 1,6%, em relação ao ritmo de 1,4% informado anteriormente.

O governo revisou os dados das contas nacionais do primeiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2024. As revisões mostraram que o crescimento econômico e os lucros corporativos foram mais fortes em 2023 do que o estimado anteriormente.

A revisão reduziu a diferença entre o PIB e a renda interna bruta, uma medida alternativa de crescimento econômico. Alguns economistas argumentaram que a diferença sugere que o PIB está exagerando a saúde da economia.

A renda interna bruta, que mede a atividade econômica pelo lado da renda, aumentou a uma taxa de 3,4% no último trimestre, dado revisado para cima em relação ao ritmo inicialmente estimado de 1,3%. No trimestre de janeiro a março, o aumento foi de 3,0%, revisado para cima de uma taxa de 1,3% informada antes.

Em princípio, o PIB e a renda interna bruta deveriam ser iguais, mas, na prática, eles diferem, pois são estimados usando dados de fontes diferentes e, em grande parte, independentes.

