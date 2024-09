Furacão Helene se aproxima da Flórida; ventos fortes e tempestades são esperados

Por Rich McKay e Brendan O'Brien e Andrew Hay

(Reuters) - A Flórida está se preparando para a chegada do furacão Helene nesta quinta-feira, previsto para ser uma poderosa tempestade de categoria 4 quando atingir a região noroeste do Estado.

Autoridades emitiram alertas urgentes, pedindo aos moradores das áreas costeiras ao longo do caminho do furacão que se retirem antes da chegada de ventos catastróficos e de uma onda de tempestade potencialmente mortal, com a água do mar, empurrada para a terra pelos ventos, podendo chegar a 6,1 metros em alguns pontos.

"Esse não é um evento ao qual as pessoas que moram em áreas costeiras ou baixas podem sobreviver", disse Jared Miller, xerife do Condado de Wakulla, onde Helene está previsto para atingir a costa. "Por favor, atendam às ordens de retirada em vigor porque o tempo está se esgotando para isso."

O furacão Helene se tornou uma tempestade de categoria 2, com ventos sustentados de 155 km/h, enquanto se deslocava para o norte-nordeste a cerca de 19 km/h. Ele estava a cerca de 514 quilômetros a sudoeste de Tampa, na Flórida, segundo um comunicado do Centro Nacional de Furacões.

"Os preparativos para proteger a vida e a propriedade devem ser concluídos às pressas", acrescentou.

A previsão é de que o furacão atinja a região noroeste da Flórida na noite desta quinta-feira, com ventos sustentados de até 251 km/h, segundo os meteorologistas.

"Para aqueles que estão no caminho, isso infelizmente significa impactos catastróficos", disse o vice-diretor do Centro Nacional de Furacões, Jamie Rhome.

As instalações de energia ao longo da Costa do Golfo dos Estados Unidos também reduziram suas operações e retiraram pessoas de alguns locais de produção.

A corretora Gallagher Re disse que as perdas preliminares de seguros privados podem chegar a entre 3 bilhões e 6 bilhões de dólares, com perdas adicionais para os programas de seguros federais atingindo até 1 bilhão de dólares.

Mais de 40 milhões de pessoas em Flórida, Geórgia e Alabama estavam sob alertas de furacão e tempestade tropical, segundo o centro de furacões.