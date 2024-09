Saudade do frio? Calorão em SP já tem data para acabar (mas volta logo)

O calor extremo em São Paulo permanecerá até pelo menos esta quinta-feira (26), quando a cidade deve enfrentar temperaturas de até 37°C. O alívio, que será temporário, virá a partir de sexta-feira, quando uma frente fria diminui as temperaturas.

Mudança de temperatura

Calor intenso marca a semana, mas a chegada de uma frente fria muda o cenário. A cidade de São Paulo deve atingir 36°C a 37°C nesta quinta (26), com um alívio previsto para o fim de semana, segundo informou a Climatempo.

As temperaturas mais amenas devem ocorrer a partir de sexta-feira. Uma frente fria reduz as máximas para cerca de 22°C. Na sexta-feira (27), a máxima cairá para 30°C. No sábado (28), a temperatura despenca para 20°C —a maior mudança da semana.

O alívio do calorão será temporário. Segundo a Climatempo, a massa de ar quente deverá retornar na próxima semana, trazendo novamente um cenário de calor intenso para São Paulo e outras regiões do Sudeste.

A umidade do ar continua baixa e em níveis críticos. Durante os dias de calor extremo, a umidade relativa do ar deve permanecer entre 12% e 20%, ampliando os riscos de incêndios e problemas respiratórios.

O litoral paulista terá temperaturas mais amenas, mas o calor predominará. A Baixada Santista e o litoral norte poderão ver temperaturas moderadas, com um pico de calor na terça-feira e alívio gradual a partir de sexta.

Outras regiões do Brasil

Centro-Oeste e Norte também enfrentam temperaturas elevadas. Cidades como Cuiabá e Palmas devem registrar máximas superiores a 40°C, com umidade relativa do ar em níveis críticos, abaixo de 20%.

No Sul, o contraste será intenso. Enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta chuvas volumosas e tempestades, com risco de granizo em algumas regiões, Santa Catarina e Paraná continuarão enfrentando calor intenso, com temperaturas próximas a 40°C no oeste desses estados. Em Florianópolis, o fim de semana não deve ultrapassar os 23ºC devido à frente fria. Em Curitiba, a temperatura deve baixar bruscamente, de 31ºC na sexta para 20ºC no sábado.

Nordeste com calor predominante. No interior do Nordeste, cidades do sertão e agreste seguirão com tempo seco e temperaturas elevadas, chegando a 38°C em áreas do Piauí e Bahia. Até o final desta semana, deve fazer 38ºC em Teresina, chegando a 39ºC no domingo.

As mais altas temperaturas da semana até agora foram registradas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, os termômetros registraram 42,3ºC, e em Campo Grande, 39,8ºC. Das capitais brasileiras, as que apresentaram as menores temperaturas, na média entre terça e quarta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram Porto Alegre (24,9ºC) e Florianópolis (25,9ºC).

Sétima onda de calor extremo do ano afeta amplas regiões do Brasil, especialmente o Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte. Esse fenômeno, causado por um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias, está elevando as temperaturas em estados como São Paulo, Mato Grosso e Goiás.