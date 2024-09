Flamengo fica no 0 a 0 com Peñarol, que avança às semifinais da Libertadores

O Flamengo não conseguiu passar do empate em 0 a 0 com o Peñarol nesta quinta-feira (26), em Montevidéu, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores e o time uruguaio avançou às semifinais do torneio continental onde enfrentará outro carioca, o Botafogo.

No jogo de ida, na semana passada, no Maracanã, a equipe aurinegra havia vencido por 1 a 0.

Na partida de volta, no estádio Campeón del Siglo lotado, a força defensiva do Peñarol se impôs e conseguiu frear o ímpeto do time rubro-negro, que deixa a Libertadores mais cedo do que o previsto.

dg/gfe/aam

© Agence France-Presse