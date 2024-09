Exército israelense diz ter interceptado míssil disparado do Iêmen

O exército israelense informou ter interceptado um míssil disparado do Iêmen, em meio a temores de uma guerra total no Oriente Médio devido aos bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah no Líbano.

"O míssil, que foi lançado do Iêmen, foi interceptado com sucesso pelo sistema de defesa aérea 'Seta'. Foram ouvidos sirenes e explosões após a interceptação e a queda de escombros", afirmaram as Forças de Defesa de Israel em uma mensagem no Telegram.

