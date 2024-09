Erdogan critica aqueles que desaconselham Turquia a aderir ao Brics

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que pediu a adesão de seu país ao Brics, criticou, nesta quinta-feira (26), aqueles que desaconselham a Turquia a se juntar a esse bloco e os obstáculos para entrar na União Europeia.

"Aqueles que nos dizem [para não entrarmos no Brics ou em outras estruturas] são os mesmos que nos fizeram esperar durante anos às portas da União Europeia", declarou Erdogan, citado pela agência oficial turca Anadolu.

"Os Brics e a Asean [Associação de Nações do Sudeste Asiático] são estruturas que oferecem oportunidades para desenvolver nossa cooperação econômica", acrescentou o mandatário turco em seu retorno da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quarta-feira que receberá Erdogan em outubro durante a cúpula dos Brics na cidade de Kazan.

A Turquia, que mantém relações tensas com seus aliados da Otan, solicitou no início do mês sua adesão ao grupo de grandes potências emergentes dos Brics.

Esse bloco, integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está em processo de ampliação.

Em 2023, durante o verão no hemisfério norte, o bloco aceitou a entrada de Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, assim como da Argentina, que não formalizou sua adesão após a chegada de Javier Milei à Presidência.

"Não consideramos os Brics como uma alternativa a qualquer outra estrutura", afirmou Erdogan em julho, cujo país é candidato há décadas a entrar na União Europeia.

