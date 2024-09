Empresário atira e persegue jovem por não aceitar namoro com sua filha

Um empresário de 39 anos foi preso após perseguir um adolescente que namora sua filha em Vianópolis, na região central de Goiás, na segunda-feira (23).

O que aconteceu

Empresário não aceita o relacionamento do adolescente de 16 anos com sua filha, de 15. No dia do ocorrido, ele foi até o local do trabalho do jovem após flagrar uma troca de mensagens entre os dois e teria feito ameaças ao rapaz na tentativa de "assustá-lo", segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

Cena foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento em que a vítima trabalha. As imagens mostram o momento em que o empresário entra na loja, passa a falar com o jovem de forma agressiva e chega a empurrar um balcão em sua direção. Em seguida, o jovem consegue fugir, sai da loja e corre pela rua. O suspeite continua seguindo o adolescente pela rua, momento em que efetua um disparo para o alto. O jovem conseguiu escapar ileso.

Empresário tentou fugir após o crime. Conforme a polícia, ele foi localizado na terça-feira (24) na cidade de Anápolis, a 55 km de Vianópolis. O homem teria desobedecido ordem de parada dos policiais, tentou empreender em fuga, mas foi capturado.

Suspeito teria tentado atrapalhar as investigações. Ainda segundo a PCGO, ele comprou uma arma de pressão para despistar a gravidade de seus atos, mas ficou comprovado que o equipamento foi adquirido após o episódio em que ele perseguiu o namorado da filha.

Após a prisão, empresário alegou que não tinha a intenção de matar o adolescente e que queria apenas "assustá-lo". Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 22 que estava dentro de seu carro — essa foi a verdadeira arma usada no crime.

O homem foi autuado, levado para a delegacia e colocado à disposição da Justiça. Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.