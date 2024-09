Diretora do Fed diz que apoiou "de todo o coração" o corte de 0,50 ponto na taxa de juros

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Lisa Cook apoiou o corte de 50 pontos-base na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos na semana passada como uma forma de lidar com o aumento dos "riscos de queda" para o emprego.

"Apoiei de todo o coração a decisão", disse Cook em comentários para a Universidade Estadual de Ohio. "Essa decisão refletiu a confiança crescente de que, com uma recalibração apropriada de nossa política monetária, o sólido mercado de trabalho pode ser mantido em um contexto de crescimento econômico moderado e a inflação continuando a se mover de forma sustentável para baixo para nossa meta."

"Ao pensar sobre o caminho da política monetária daqui para frente, analisarei cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", disse ela, usando a mesma linguagem que o Fed usou em seu comunicado anunciando o corte dos juros.

O mercado de trabalho dos EUA continua "sólido", disse ela, mas esfriou visivelmente este ano, com a taxa de desemprego subindo de 3,4% para 4,2%.

"Como a demanda e a oferta de mão de obra estão agora mais equilibradas, pode ser mais difícil para algumas pessoas encontrarem emprego", afirmou ela, destacando que trabalhadores com menor escolaridade e de minorias tendem a sofrer mais com o enfraquecimento das condições econômicas.

Enquanto isso, disse ela, as pressões inflacionárias diminuíram, ficando em 2,5% nos 12 meses até julho. Isso está "notavelmente mais próximo" da meta de 2% do Fed do que há apenas um ano, disse ela.

"O retorno ao equilíbrio no mercado de trabalho entre oferta e demanda, bem como o retorno contínuo em direção à nossa meta de inflação, reflete a normalização da economia após os deslocamentos da pandemia", disse ela. "Essa normalização, especialmente da inflação, é muito bem-vinda, pois o equilíbrio entre a oferta e a demanda é essencial para sustentar um período prolongado de força do mercado de trabalho."

(Por Ann Saphir)