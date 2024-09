Conheça The Sorority, aplicativo gratuito que ajuda mulheres vítimas de violência a alertar amigos

Mais de 100.000 membros da rede de solidariedade feminina The Sorority foram alertados para ajudar a encontrar Philippine, a estudante francesa de 19 anos cujo corpo foi encontrado no sábado (21) em um parque no oeste de Paris. Esse aplicativo francês gratuito, que existe na América Latina e na Europa, permite que as mulheres que se sentem inseguras ou vítimas de violência alertem as 50 pessoas mais próximas a elas por telefone celular, transmitindo a posição GPS de seu telefone.

Dominique Desaunay, da RFI

A jovem francesa Phillipine era procurada ativamente por seus amigos e familiares depois de não aparecer em um compromisso. Poucas horas antes do corpo da estudante assassinada ser descoberto, eles pediram ajuda à plataforma digital The Sorority. A família solicitou ao aplicativo que enviasse um mandado de busca aos usuários dessa enorme rede de ajuda para mulheres e minorias de gênero.

Embora o aplicativo permita que as vítimas de violência e agressão enviem um alerta para o celular em caso de perigo, essa foi a primeira vez que o sistema foi usado dessa forma. A mensagem foi imediatamente compartilhada nas redes sociais por um milhão de usuários, no aplicativo e por e-mail, e mais de 300.000 pessoas receberam o alerta diretamente.

Ampla gama de funções

O aplicativo emite um alarme sonoro no celular, que foi gravado pelo trio francês Les Coquettes, as madrinhas da associação, para atrair a atenção das pessoas ao seu redor. Uma mensagem visual de SOS também é exibida no celular da vítima se, por estar chocada, ela não consiga falar.

Mas o principal recurso desse aplicativo é o botão de alerta na tela inicial do telefone celular, que indica a posição GPS do telefone da vítima para os 50 usuários mais próximos da vítima. "O sinal que é ativado em dois segundos", explica Priscillia Routier-Trillard, criadora e CEO do app.

Aplicativo é reconhecido pelo Ministério do Interior da França

Em 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher, a The Sorority consolidou uma parceria com o Ministério do Interior da França. O objetivo era "aumentar a conscientização dos policiais sobre a violência contra as mulheres".

Além disso, o aplicativo agora está disponível em 13 idiomas em uma versão para mulheres francesas no exterior, desenvolvida em coordenação com o Ministério da Europa e Relações Exteriores.

O app foi implementado em muitos países europeus e também nas Américas, na Ásia e na África, principalmente nas capitais dos países da África Ocidental.

Em seu último relatório de atividades, The Sorority revela que cerca de 80% dos alertas acionados estão relacionados a casos de agressão na rua ou no transporte público, que ocorrem principalmente à noite. Dez por cento dos usuários o ativam quando passam por um período pós-traumático ou para relatar uma tendência suicida, e 10% dos alertas estão relacionados à violência doméstica.