Campos Neto diz que 'é maravilhoso ter 2 presidentes' do BC e cita 'transição suave'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse esperar que a sabatina do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, indicado para sucedê-lo no comando da instituição a partir de 2025, ocorra "com muita naturalidade" no Senado. Ele voltou a defender uma transição suave no comando do BC.

"Algumas pessoas perguntam, 'não é problemático ter dois presidentes?' Eu digo que não, é maravilhoso ter dois presidentes, porque significa que a gente, de fato, está fazendo a transição na forma mais suave possível", afirmou Campos Neto, em uma entrevista coletiva para comentar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em São Paulo.

Campos Neto disse que tem falado com alguns senadores sobre a importância de fazer a sabatina e uma transição suave institucional no BC.

Ele afirmou que vai trabalhar junto com Galípolo para fazer essa transição nos próximos meses. "Acho que isso mostra o grau de maturidade que a autonomia nos leva, acho que é importante a gente passar por isso", comentou.