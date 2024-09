BTG eleva projeção para Selic após fala de Campos Neto reforçar tom duro do Copom

BRASÍLIA (Reuters) - O BTG Pactual elevou sua estimativa para a taxa Selic no atual ciclo de aperto monetário, destacando que falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a divulgação do Relatório de Inflação nesta quinta-feira reforçaram o tom duro da última reunião do Comitê de Política Monetária.

A instituição agora projeta três altas de 50 pontos-base nas próximas reuniões, em novembro, dezembro e janeiro, e mais um movimento de 25 pontos-base em março, totalizando um aumento de 200 pontos-base, ante previsões anteriores de 150 pontos-base ao fim do ciclo.

"Nós reconhecemos que o Comitê preferiu, devido às incertezas, não fornecer um 'guidance', mas insiste no seu firme compromisso de trazer inflação para a meta. Em resumo, dada a linguagem do Comitê e as suas projeções de inflação, decidimos ajustar a estimativa para o ciclo de aperto monetário", disse o relatório assinado pelos analistas Claudio Ferraz, Bruno Balassiano e Bruno Martins.

O BTG citou comentários de Campos Neto, em que destacou que o Copom depende de dados, que não dará uma orientação sobre ajustes futuros e que o ciclo de política monetária atual ainda está aberto. Ele também afirmou que o início do ciclo de aperto monetário foi provocado pela força do mercado de trabalho e por revisões de projeções de crescimento e de inflação.

(Por Victor Borges)