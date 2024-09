Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por ganhos de semicondutores; S&P 500 renova recorde

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 26. O S&P 500 renovou a máxima histórica de fechamento, em meio ao forte desempenho de ações de semicondutores e após a China prometer mais estímulos econômicos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, em 42.175,11 pontos; o S&P 500 avançou 0,40%, a 5.745,37 pontos, e o Nasdaq subiu 0,60%, a 18.190,29 pontos.

A ação da Super Micro Computer desabou 12,17%, em reação a uma notícia do Wall Street Journal de que o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos vai investigar a companhia. O tombo fez o Nasdaq virar para o vermelho durante parte da tarde. Porém, a boa performance nas ações de semicondutores fizeram o índice voltar para o positivo.

A Micron Technology saltou 14,73% depois de a fabricante americana de chips de memória divulgar resultados trimestrais melhores do que o esperado no fim da tarde da quarta-feira, o que ajudou a impulsionar outras empresas do ramo como Nvidia (+0,43%), AMD (+3,38%) e Intel (+1,61%).

Por outro lado, as companhias petrolíferas despencaram, acompanhando as quedas dos preços do petróleo e com o fenômeno climático Helene avançando no Golfo do México. A Exxon Mobil teve queda de 1,72%.

A Southwest teve ganhos robustos (5,42%), após a empresa anunciar um programa de recompra de ações de US$ 2,5 bilhões e mudanças na operação. O setor também se beneficia, como um todo, da queda do petróleo na sessão: a American Airlines subiu 7,18%, Delta avançou 6,24% e United Airlines teve alta de 8,76%.

Os papéis do Wells Fargo subiram 5,17%. A Bloomberg reportou que o banco americano avançou para uma nova fase em um processo para escapar de uma possível punição do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em seus ativos. O movimento acompanha alta quase generalizada de bancos em Wall Street: Morgan Stanley e Citigroup avançaram 2,21% e 2,20%, respectivamente.

Os american depositary receipts (ADRs) do Alibaba subiram 10% nesta quinta-feira em reação aos anúncios de medidas de estímulo econômico pela China desta semana.