Biden anuncia US$8 bilhões em ajuda militar para Ucrânia

Por Steve Holland e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais de 8 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia na quinta-feira para ajudar Kiev a "vencer esta guerra" contra os invasores russos, aproveitando a visita do presidente Volodymyr Zelenskiy para assumir um compromisso importante.

A ajuda inclui a primeira remessa de uma bomba planadora guiada com precisão chamada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 130 km. O míssil de médio alcance oferece à Ucrânia uma grande atualização de arma que está usando para atacar as forças russas, permitindo que os ucranianos o façam a distâncias mais seguras.

A bomba, capaz de atingir alvos com alta precisão, deve ser lançada de jatos de combate. Biden não anunciará que Washington permitirá que a Ucrânia use mísseis dos EUA para atingir alvos mais profundos na Rússia, disse uma autoridade dos EUA.

Apoiar a Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, tem sido uma das prioridades dos EUA, declarou Biden em um comunicado.

"É por isso que, hoje, estou anunciando um aumento na assistência de segurança para a Ucrânia e uma série de ações adicionais para ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra", disse Biden, que deixa o cargo em janeiro.

A maior parte da nova ajuda, 5,5 bilhões de dólares, deve ser alocada antes do final do ano fiscal dos EUA na segunda-feira, quando a autoridade de financiamento expira. Outros 2,4 bilhões de dólares estão sob a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que permite que o governo compre armas para a Ucrânia de empresas em vez de retirá-las dos estoques dos EUA.

Isso fornecerá à Ucrânia defesa aérea adicional, sistemas aéreos não tripulados e munições ar-terra, além de fortalecer a base industrial de defesa da Ucrânia e apoiar suas necessidades de manutenção e sustentação, segundo Biden.

De acordo com o plano, disse o presidente, o Departamento de Defesa reformará e fornecerá à Ucrânia uma bateria adicional de defesa aérea Patriot e mais mísseis Patriot.

Biden ordenou que o Pentágono amplie o treinamento dos pilotos ucranianos de F-16, inclusive apoiando o treinamento de mais 18 pilotos no próximo ano.

Para combater a evasão de sanções russas e a lavagem de dinheiro, os EUA agirão para interromper o que Biden chamou de "uma rede global de criptomoedas, em coordenação com parceiros internacionais".

Biden disse que convocará uma reunião de nível de liderança do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na Alemanha no próximo mês para coordenar os esforços de mais de 50 países que apoiam a Ucrânia.