Banco do Brasil passa a permitir que cliente faça Pix com limite do cartão de crédito

O Banco do Brasil passa a permitir que os clientes façam Pix utilizando o limite de cartão de crédito. O chamado Pix Ourocard está disponível para os clientes pessoas físicas, correntistas e detentores de qualquer modalidade dos cartões do banco.

Com isso, o cliente poderá "financiar" o Pix. O valor é debitado do limite de cartão de crédito e pago com as demais compras na fatura mensal, na mesma data de vencimento. Ao fazer um Pix pelo aplicativo do banco, o cliente tem de selecionar a opção "cartão".

Os juros cobrados na operação partem de 2,98% ao mês. O BB afirma que, em breve, levará o produto para os clientes pessoas jurídicas.

O financiamento de Pix é permitido pelo Banco Central e tem sido utilizado pelos bancos para rentabilizar o meio de pagamento instantâneo. O BC veda a cobrança de tarifas sobre as transferências feitas por pessoas físicas, mas não na concessão de crédito utilizando a ferramenta.

"O cartão de crédito é sinônimo de conveniência e planejamento financeiro", diz Keka Ferrari, gerente executiva de Meios de Pagamento do BB. "Com o Pix podendo ser debitado no cartão, unimos essas vantagens à velocidade e simplicidade do Pix, proporcionando ao cliente uma nova maneira de usar seu limite de crédito com praticidade e controle."

"O Pix já revolucionou a forma como os brasileiros fazem pagamentos, e agora, com a integração ao cartão de crédito, oferecemos ainda mais flexibilidade para o cliente, que pode aproveitar a rapidez do Pix sem abrir mão do benefício de prazos estendidos do cartão, por exemplo", disse Ferrari.