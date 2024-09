Autoridades do BC do Japão estavam divididas sobre ritmo futuro de aumento de juros, mostra ata de julho

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades do Banco do Japão estavam divididas quanto à rapidez com que o banco central deveria aumentar ainda mais a taxa de juros, segundo a ata da reunião de julho do banco, destacando a incerteza sobre o momento do próximo aumento nos custos dos empréstimos.

Na reunião de julho, o banco central japonês elevou inesperadamente a taxa de juros de curto prazo para 0,25% por uma votação de 7 a 2, dando mais um passo em direção ao fim gradual de uma década de grandes estímulos.

Pelo menos dois dos nove membros da diretoria viram espaço para aumentar ainda mais os juros, sendo que um deles disse que o Banco do Japão deveria elevar os custos dos empréstimos de forma "oportuna e gradual" para evitar ser forçado a fazê-lo rapidamente mais tarde, segundo a ata divulgada nesta quinta-feira.

Outro membro disse que o banco deveria aumentar ainda mais os juros quando for confirmado que as empresas estão aumentando os gastos de capital, os salários e os preços.

Vários outros, entretanto, advertiram contra a necessidade de prosseguir muito rapidamente com a eliminação gradual do estímulo.

"A normalização da política monetária não deve ser um fim em si mesma", disse um membro, acrescentando que o banco central deve monitorar vários riscos e agir com cuidado.

"O Banco do Japão deve evitar uma situação em que as expectativas do mercado para futuros aumentos de juros subam excessivamente", já que as expectativas de inflação ainda não estão ancoradas em sua meta de 2% e os preços continuam vulneráveis a riscos de queda, disse outro membro.

As falas ressaltam o desafio que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, enfrenta para cumprir sua promessa de elevar a taxa de juros para um nível neutro - ou um nível que não estimule nem esfrie o crescimento.

Um membro disse que é difícil elevar "automaticamente" a taxa de juros para um nível definido, dadas as grandes incertezas na elaboração de uma estimativa da taxa neutra do Japão, segundo a ata.