Zito lidera disputa para prefeito de Duque de Caxias (RJ), diz AtlasIntel

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (26) mostra Zito (PV) na liderança das intenções de voto para a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

Zito tem 37,9% das intenções de voto. Na sequência, aparece Netinho Reis (MDB), com 31,3%. Netinho é sobrinho do atual prefeito da cidade, Wilson Reis (MDB). Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão quase empatados tecnicamente, com Zito tendo ligeira vantagem.

Veja pesquisa para prefeito de Duque de Caxias:

Zito (PV): 37,9%

37,9% Netinho Reis (MDB): 31,3%

31,3% Celso do Alba (União): 18,3%

18,3% Wesley Teixeira (PSB): 9,7%

9,7% Não sei: 0,2%

0,2% Branco/nulo: 2,6%

Segundo turno

O candidato do PV vence em todas as simulações de segundo turno em que aparece. Veja os cenários testados:

Zito (PV): 51% x 37%: Netinho Reis (MDB)

51% x 37%: Zito (PV): 48% x 32%: Celso do Alba (União)

48% x 32%: Netinho Reis (MDB) 34% x 37%: Celso do Alba (União)

Contratada pelo jornal Povo na Rua, a AtlasIntel entrevistou 800 eleitores de Duque de Caxias entre os dias 20 e 25 de setembro. Os respondentes são recrutados aleatoriamente ao navegarem pela internet. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral, RJ-04961/2024.