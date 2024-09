Ataque de Israel mata adolescente brasileiro no Líbano

(ANSA) - BRASÍLIA, 26 SET - O governo do Brasil confirmou a morte de um adolescente brasileiro e de seu pai na região do Vale do Beqaa, no Líbano, em meio a bombardeios de Israel contra o grupo xiita Hezbollah.

Ali Kamal Abdallah, de 15 anos e natural do Paraná, e seu pai, o libanês com cidadania paraguaia Kamal Hussein Abdallah, 64, morreram vítimas de um foguete que atingiu a cidade de Kelya, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

No entanto, o Itamaraty não informou a data dos falecimentos.

Dois irmãos do adolescente, de 16 e 21 anos, devem retornar ao Brasil nesta quinta-feira, e a Embaixada do Brasil no Líbano disse que oferece assistência e orientações à comunidade brasileira no país.

Na última quarta (25), em coletiva de imprensa em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de promover um "genocídio" no Oriente Médio.

"Eu condeno veementemente esse comportamento do governo de Israel e tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio", disse. (ANSA).

