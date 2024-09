Advogado leva indenização milionária após bater moto de neve em helicóptero

Um advogado que dirigia uma moto de neve - o chamado snowmobile - que bateu em um helicóptero militar camuflado em uma trilha em Massachusetts (EUA) receberá uma indenização de US$ 3,3 milhões (R$ 18,1 milhões) em danos do governo norte-americano. O homem de 48 anos precisou se aposentar por invalidez.

O que aconteceu

Em março de 2019, Jeff Smith estava com seu snowmobile em uma trilha para encontrar seu irmão. Ele vinha da casa de seus pais, onde ajudou a consertar o computador de sua mãe.

Na parte mais alta de um morro ele colidiu com um helicóptero que estava camuflado na trilha para um treinamento militar noturno.

Smith foi transportado de helicóptero para um centro de trauma e sofreu 12 costelas quebradas, um pulmão perfurado e hemorragia interna grave. Ele mora com seus pais hoje e se mantém com assistência federal por invalidez.

O Juiz Distrital dos EUA Mark Mastroianni escreveu: "o tribunal considera que o governo violou seu dever de cuidado ao não tomar nenhuma medida para proteger contra o risco óbvio de um helicóptero camuflado estacionado em uma trilha ativa de snowmobile, em uma área arborizada, enquanto o dia escurecia. O helicóptero e a área onde ele estava estacionado não estavam iluminados ou marcados de forma alguma."

O governo dos EUA agora tem 60 dias para pagar Smith ou apelar da decisão.

