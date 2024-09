Ações da China saltam com a promessa de Pequim de mais estímulos

XANGAI (Reuters) - Os mercados acionários da China e de Hong Kong saltaram nesta quinta-feira, liderados por ganhos no setor imobiliário, já que Pequim prometeu mais medidas para estimular o crescimento poucos dias depois de anunciar grandes cortes nos juros e financiamento para os mercados.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 3,61%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 4,23%.

Ambos os índices terminaram no nível de fechamento mais alto desde junho e registraram sua sétima sessão consecutiva de ganhos.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 4,16%.

As ações subiram acentuadamente depois que a mídia estatal informou, citando uma reunião do Politburo sobre a situação econômica, que a China intensificará os ajustes anticíclicos das políticas fiscal e monetária e se esforçará para atingir as metas de desenvolvimento econômico e social do ano inteiro.

"O destaque foi a promoção da estabilização do mercado imobiliário", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ.

"Do lado da oferta, o governo controlará rigorosamente o aumento e, do lado da demanda, relaxará ainda mais as restrições de compra. Em um futuro próximo, as políticas imobiliárias em Pequim e Xangai poderão ser ainda mais relaxadas", acrescentou Xing.

A última reunião do Politburo marca uma mudança fundamental na postura de Pequim em relação à "paciência estratégica" e sua adesão à austeridade, disseram analistas do Clocktower Group em uma nota.

"Embora não tenham sido introduzidas medidas de estímulo específicas, os sinais pró-estímulo foram claros e decisivos."

Os mercados também tiveram alta depois que uma reportagem da Bloomberg News, citando fontes não identificadas, disse que Pequim estava considerando injetar até 1 trilhão de iuanes (142,48 bilhões de dólares) de capital em seus maiores bancos estatais para aumentar sua capacidade de apoiar a economia.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,79%, a 38.925 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 4,16%, a 19.924 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 3,61%, a 3.000 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 4,23%, a 3.545 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,90%, a 2.671 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,43%, a 22.858 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,03%, a 3.582 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,95%, a 8.203 pontos.