Açaí e garapa têm risco de transmitir doença de Chagas? Entenda os cuidados

Causada pelo parasita chamado Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas é tradicionalmente conhecida por ser transmitida por meio da picada do inseto barbeiro (na verdade, ao ser picada, a pessoa coça o ferimento, o que favorece a penetração do parasita presente nas fezes do barbeiro infectado).

A transmissibilidade da doença, no entanto, mudou de perfil nos últimos anos. Açaí e caldo de cana contaminados podem transmitir a doença, mas há como se cuidar. Entenda:

Quais os cuidados com alimentos?

A transmissão oral da doença de Chagas se dá pelo consumo de alimentos contaminados. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, atualmente a maioria dos casos (cerca de 70% deles) é de transmissão por alimentos contaminados. Os principais deles são o açaí e o caldo de cana, a popular garapa.

O açaí mais consumido no Brasil é o industrializado e o problema não é ele. Esse açaí passa por um aquecimento a 80°C, resfriamento e lavagem, que inativa o protozoário e torna o produto seguro para o consumo. O problema é a ingestão desse alimento quando preparado de forma caseira, por pequenos produtores, que colhem a fruta e vendem o alimento in natura em pequenos estabelecimentos comerciais.

A garapa também pode ser fonte de contaminação quando é feita de maneira artesanal. O problema ocorre quando o inseto ou suas fezes são moídos junto com a cana-de-açúcar, dando origem à bebida.

O barbeiro se instala entre o caule e as folhas da cana-de-açúcar. Quando acontece a moagem para a produção da garapa, ele pode ser moído junto, causando a contaminação do alimento e, consequentemente, da pessoa que o consome.

Açaí industrializado não oferece risco de contaminação Imagem: iStock

O que fazer para evitar?

A principal maneira de evitar a transmissão oral da doença é a higienização dos alimentos. Não consumir aqueles sem procedência e em locais onde a limpeza ou maneira de preparo sejam duvidosas. É sempre importante ficar atento aos locais onde vai se alimentar, à limpeza e higienização do produto que será consumido sem o processo de industrialização.

Vale verificar se o local tem aprovação da Vigilância Sanitária para manipular e vender alimentos. Esse certificado deve ficar exposto e de fácil visualização para o consumidor. Vendedores com barracas nas ruas precisam ter essa aprovação.

A pessoa pode perguntar no estabelecimento, pedir informações sobre isso e sobre a procedência do alimento. No caso do açaí vendido em potes, basta verificar se a marca tem o selo da Vigilância Sanitária. Se tiver, é sinal de que esse alimento foi pasteurizado e pode ser consumido tranquilamente.

A prevenção da transmissão oral é feita com ações de intensificação da Vigilância Sanitária e inspeção de alimentos em todas as etapas de produção que são suscetíveis à contaminação.



Barbeiro, transmissor do protozoário causador da doença Imagem: iStock

A doença

A doença de Chagas tem duas fases: a aguda, também conhecida como silenciosa, e a crônica. O diagnóstico é feito por exame de sangue.

Na fase aguda, não há sintomas e a pessoa pode passar anos sem saber que possui a doença. Já na fase crônica, há complicações cardíacas com arritmias e aumento do volume do coração. Outros sintomas são:

Febre prolongada (mais de 7 dias);

Desmaios

Fraqueza

Dor no peito

Falta de ar

Tosse

Inchaço nas pernas ou no rosto

Dores abdominais

Dores de cabeça;

Crescimento do baço e do fígado;

Manchas vermelhas na pele;

Inflamação das meninges

Fontes: Veridiana Silva de Andrade, cardiologista; Valeria Paes, infectologista; Fernando Bruetto Rodrigues, cardiologista.

*Com matéria de setembro de 2023