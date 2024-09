Nostalgia pura: PS5 ganha visual inspirado no clássico PlayStation One

A Sony anunciou que a linha atual de consoles e periféricos PlayStation terá uma edição limitada em comemoração aos 30 anos de lançamento do PlayStation One, o primeiro console da família.

Serão apenas 12.300 unidades da edição comemorativa do PS5 Pro console. A pré-venda começa nesta quinta-feira (26). Já o lançamento oficial será em 21 de novembro.

A coleção de 30º aniversário resgata o design e as cores do "primogênito" e vai incluir:

Pacote do PlayStation 5 Pro: console com SDD de 2 TB, controles sem fio Dual Sente e Dual Sense Edge, estação de carregamento, suporte vertical e itens de colecionador como abraçadeiras de cabo, adesivo, pôster e clipe de papel.

console com SDD de 2 TB, controles sem fio Dual Sente e Dual Sense Edge, estação de carregamento, suporte vertical e itens de colecionador como abraçadeiras de cabo, adesivo, pôster e clipe de papel. Pacote da edição digital do PlayStation 5: console com SDD de 1 TB, controle sem fio Dual Sense, suporte vertical e também itens de colecionador.

console com SDD de 1 TB, controle sem fio Dual Sense, suporte vertical e também itens de colecionador. PlayStation Portal: na cor cinza original do primeiro modelo

na cor cinza original do primeiro modelo Controles sem fio DualSense e Dual Sense Edge: também na cor cinza do PS1

Pacotes das edições comemorativas do PS5 e PS5 Pro terão itens de colecionador Imagem: Divulgação

Edição comemorativa

O primeiro console de PlayStation foi lançado em 3 de dezembro de 1994. Já são cinco gerações do produto desde então.

Os detalhes sobre a coleção comemorativa foram anunciados por Hideaki Nishino, CEO do grupo de negócios de plataformas da Sony Interactive Entertainment.

Trouxemos a cor cinza original de volta para esta edição digital do PS5 e então seu painel, mas também o corpo principal, tem uma coloração cinza também. No topo, temos o logotipo do PlayStation na versão original colorida também. Hideaki Nishino

Outras versões do PlayStation 5

