11 capitais do Brasil devem ter máximas acima de 35°C nesta quinta; veja

Em mais uma onda de calor do ano, 11 capitais terão temperaturas máximas acima de 35°C nesta quinta-feira (26), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

O Sudeste e o Centro-Oeste serão os mais afetados. A onda de calor está prevista para áreas do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e em todo o estado do Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Cuiabá tem previsão de ter a maior máxima em todo país. Para o dia de hoje, o Instituto prevê 42ºC para essa capital. Ontem, o estado mato-grossense também registrou as maiores temperaturas do país, com 43,1ºC na cidade de Água Clara.

Veja as 11 capitais com máximas superiores a 35ºC:

Boa Vista - 37ºC

Campo Grande - 36ºC

Cuiabá - 42ºC

Goiânia - 39ºC

Manaus - 38ºC

Palmas TO - 37ºC

Porto Velho RO - 38°C

Rio Branco - 38°C

Rio de Janeiro - 38°C

São Paulo - 36°C

Teresina PI - 37°C

Além do calor, o alerta se estende para baixa umidade. Boa parte do Brasil - regiões sudeste, centro-oeste, nordeste e sul - sofrerá com a umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%. Há risco de incêndios florestais e à saúde da população.

Inmet dá recomendações para esta quinta: Beber bastante líquido, usar hidratante para pele, umidificar o ambiente, evitar atividades físicas e não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia.