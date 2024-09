Zelensky diz à ONU que 'nunca' aceitará uma paz imposta

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse nesta quarta-feira (25) que o seu país nunca aceitará um acordo de paz que seja imposto de fora, ao questionar as motivações da China e do Brasil para promover negociações com a Rússia.

"Nós, ucranianos, nunca aceitaremos isso - nunca aceitaremos isso. Por que alguém no mundo acreditaria que um passado colonial tão brutal, que não tem continuidade hoje, poderia ser imposto agora na Ucrânia?", perguntou Zelensky perante a Assembleia Geral.

