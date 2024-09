Zagueiro francês Raphaël Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos

O zagueiro Raphaël Varane, campeão do mundo pela França na Copa de 2018 e ex-estrela do Real Madrid, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (25), aos 31 anos.

"Caí e me levantei mil vezes. Desta vez é o momento de parar e pendurar as chuteiras depois do meu último jogo, no qual levantei um troféu em Wembley", escreveu Varane em uma mensagem no Instagram, se referindo à vitória do Manchester United na Copa da Inglaterra, em maio.

Na janela de transferências de meio de ano, o jogador assinou com o Como da Itália, pelo qual disputou apenas um jogo.

Foi no dia 11 de agosto, quando Varane se lesionou aos 20 minutos em sua estreia pelo novo clube, na derrota diante da Sampdoria pela Copa da Itália.

Desde então, o francês não voltou a jogar e nem chegou a ser inscrito pelo Como no Campeonato Italiano.

A imprensa local informou então que o clube, recém-promovido à Serie A, pensava em rescindir o contrato de Varane, que havia assinado por duas temporadas.

Em sua mensagem no Instagram, o jogador diz que continuará vivendo na Itália depois da aposentadoria.

"Começa uma nova vida longe dos gramados", afirmou. "Vou ficar em Como. Mas sem usar chuteiras nem caneleiras. Quero muito compartilhar isso com vocês em breve".

Varane teve uma carreira meteórica. Após estrear aos 18 anos como profissional pelo Lens, assinou com o Real Madrid, onde conquistou todos os títulos possíveis, entre eles três Ligas dos Campeões.

Após dez anos no clube espanhol, se transferiu para o Manchester United e, apesar de não ter tido o mesmo sucesso em Old Trafford, conquistou a Copa da Liga Inglesa (2023) e a Copa da Inglaterra (2024).

Varane fez seu primeiro jogo pela seleção francesa em 2013 e conquistou a Copa do Mundo em 2018 e a Liga das Nações da Uefa em 2021.

Em 2022, após a derrota na final do Mundial para a Argentina, anunciou sua aposentadoria da seleção, depois de nove anos e 93 jogos pelos 'Bleus'.

© Agence France-Presse