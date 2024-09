Paçoca, churros, pistache: veja sabores incomuns de whey para experimentar

Você costuma consumir whey protein, mas está meio enjoado dos mesmos sabores? O Guia de Compras UOL preparou uma lista com opções do suplemento com sabores mais diferentes para experimentar.

A lista inclui banana com canela, doce de leite e paçoca, de diferentes marcas e preços. Confira nossa seleção a seguir:

Contém um blend com seis diferentes fontes de proteínas de alto valor biológico, além de BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e arginina, diz o fabricante

Este refil de 900 g promete fácil preparo e digestão; oferece 21 g de proteína por dose, além de BCAA

Também feito com matéria-prima importada, promete ser 100% puro e oferece 30 g de proteína por dose

Segundo o fabricante, contém uma proporção ideal de proteína, BCAA, EFAs (ácidos graxos essenciais), bem como carboidratos e antioxidantes

Oferece 24 g de proteína por dose, além de 5,3 g de BCAA, 2,3 g de leucina e 3,3 g de glutamina

Conforme o fabricante, é uma proteína isolada e limpa (feita de arroz e ervilhas); contém 23 g de proteína por dose, além de 5 g de glutamina e 5,5 g de BCAA; é enriquecido com Vitamina B12

De acordo com o fabricante, é um blend de whey protein isolado, concentrado e hidrolisado; oferece um perfil completo de aminoácidos, dentre eles os BCAAs, L-glutamina, L-arginina e L-prolina

É um blend de proteínas WPC (proteína concentrada do soro do leite), WPI (proteína isolada do soro do leite) e WPH (proteína hidrolisada do soro do leite), que oferece 25 g de proteína por dose

Contém proteína isolada e hidrolisada, com 23 g de proteína por dose e 5,3 g de BCAA; é adoçado com stévia e taumatina

Contém proteína hidrolisada do soro do leite e proteína isolada do soro do leite, além de colágeno hidrolisado verisol e MCT (triglicerídeos de cadeia média)

O que é o whey protein?

O whey protein (proteína do soro de leite) é um dos suplementos mais usados por praticantes de atividades físicas. É composto principalmente pelas proteínas alfa-globulina e beta-globulina.

O suplemento fornece todos os aminoácidos não produzidos pelo organismo. Também é rico em BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada, que são a leucina, isoleucina e valina), essenciais para a produção de fibras musculares.

É importante se consultar com um nutricionista antes de consumir o whey ou qualquer outro suplemento. O whey é recomendado tanto para a recuperação de atletas que praticam esportes aeróbicos como corrida e ciclismo, quanto para pessoas que buscam hipertrofia (aumento da massa magra), ganho de força e potência muscular.

Obviamente, apenas ingerir o suplemento não faz ninguém ficar mais forte e é necessária uma rotina de exercícios para alcançar esse objetivo.

O suplemento também pode ser indicado para quem busca emagrecer, já que causa saciedade. Há estudos que mostram que o consumo de whey protein ajuda na perda de gordura corporal (quando inserido em uma dieta apropriada para essa finalidade), porque as pessoas acabam comendo menos.

Quanto se deve consumir?

Considerando todas as fontes de proteína de uma dieta (como ovo, leite e frango) —e não só o whey—, a recomendação para uma pessoa que pratica exercícios em intensidade moderada a intensa é de consumir 1,2 grama a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal.

Por exemplo, uma pessoa com 70 kg deve ingerir de 84 gramas a 140 gramas de proteínas por dia. O suplemento pode entrar na dieta para ajudar a alcançar esse objetivo.

Muitos especialistas recomendam, no máximo, uma dose de whey protein por dia (cerca de 20 g a 25 g de proteína). Assim, o restante do nutriente deve ser obtido por alimentos.

A ingestão muito excessiva de whey (bem acima de 2,5 gramas por quilo de peso corporal) pode causar sobrecarga no fígado e nos rins. E, em longo prazo, desencadear doenças, principalmente o cálculo renal.

Além disso, pessoas com insuficiência hepática ou nos rins não devem consumir o suplemento sem orientação médica, exatamente pelo fato de ele sobrecarregar esses órgãos.

*Com informações de matéria publicada em 18/10/2022.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.