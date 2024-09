Wall Street tem desempenho misto enquanto investidores aguardam pistas sobre juros e dados

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham desempenhos mistos nesta quarta-feira, com o S&P 500 oscilando perto de máximas recordes já que os investidores aguardavam mais indicadores sobre a situação da economia e os próximos cortes de juros.

Os principais índices caminham para ganhos mensais, ajudados por uma recuperação desencadeada pelo início do ciclo de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve na semana passada, que aumentou as expectativas de um pouso suave. No entanto, um relatório fraco sobre a confiança do consumidor na terça-feira alimentou algumas preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho.

O Dow Jones caía 0,36%, a 42.058,11 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,02%, a 5.734,34 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,34%, a 18.136,22 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 apresentaram tendência de alta, com setores defensivos como o de serviços públicos e o de bens de consumo básicos entre os que mais ganhavam. Por outro lado, as ações de energia tinham perdas de 0,9%.

As ações sensíveis aos juros também eram negociadas sem direção comum. A Nvidia ganhava 2,2%, enquanto a Apple caía 0,4%. As vendas de smartphones de marcas estrangeiras na China, incluindo iPhones, caíram em agosto em uma base anual, segundo dados de uma empresa de pesquisa afiliada ao governo.

As chances de um corte de 50 pontos-base nos juros pelo banco central dos EUA em sua reunião de novembro subiram para 59,5%, de 50% mais cedo na semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O próximo teste para os mercados serão os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os dados do índice PCE de agosto, ainda nesta semana.