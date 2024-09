Volvo Car Brasil usa API da Engineering para reforçar segurança

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - A montadora Volvo Car Brasil apostou em uma API (interface de programação de aplicação) da Engineering Brasil, filial do Grupo Engineering, empresa italiana global de tecnologia da informação e transformação digital, para reforçar a segurança no ambiente tecnológico, dando continuidade a uma parceria que já dura mais de cinco anos.

A empresa automotiva implementou a ferramenta DhuO API Plus, que permite introduzir conceitos avançados de segurança para APIs, suportando múltiplos métodos de autenticação e autorização com políticas de acesso detalhadas, garantindo que usuários ou aplicações possam acessar recursos específicos, utilizando, por exemplo, tokens de acesso para verificar permissões.

A novidade chega em meio a um cenário de popularização de canais digitais para divulgar serviços e produtos no setor automotivo, o que permite oferecer informações detalhadas, personalizar a compra e conhecer melhor o comportamento do cliente.

"A complexidade desse ambiente tecnológico cresce cada vez mais, trazendo novos desafios de gestão e segurança, principalmente relacionados a dados sensíveis e pessoais dos consumidores, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados [LGPD]", disse Paulo França, BDM Digital da Engineering Brasil.

Para Claudio Marcheschi, gerente de digital da Volvo Car Brasil, com a crescente interconexão entre sistemas e a dependência das APIs, reforçar a segurança do ambiente tecnológico tornou-se prioridade máxima. "O DhuO API Plus nos permite não apenas proteger melhor nossos ativos digitais, mas também oferecer a clientes e parceiros a tranquilidade de saber que seus dados estão trafegando em um ambiente seguro", afirmou.

A plataforma também oferece benefícios adicionais, como a possibilidade de evolução da arquitetura com APIs BFF (Backends For Frontends), versionamento, controle de utilização, limites de tráfego, portal do desenvolvedor, catálogo, gestão do ciclo de vida, desempenho e escalabilidade com observabilidade.

"Estamos muito orgulhosos de apoiar a Volvo Car Brasil nesta importante transformação. A ferramenta DHuO API Plus não apenas fortalece a segurança e a eficiência de suas operações, mas também abre caminho para a futura implementação de novas experiências. Essa parceria reflete nosso compromisso contínuo com a inovação e a excelência tecnológica, garantindo que nossos clientes estejam sempre à frente em um mercado em constante evolução", disse Filippo Di Cesare, CEO LATAM do Grupo Engineering. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.