Trudeau sobrevive a voto de confiança no Parlamento canadense, mas nova ameaça está próxima

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, sobreviveu com facilidade a um voto de confiança nesta quarta-feira, após o seu principal rival político não conseguir apoio suficiente para encerrar nove anos de governo do Partido Liberal.

Por 211 votos a 120, os deputados na Câmara dos Comuns votaram para rejeitar uma moção do partido oficial de oposição, o Partido Conservador, que alegava falta de confiança no governo minoritário Liberal do primeiro ministro.

Trudeau, cuja popularidade despencou em meio ao aumento dos preços e à crise habitacional, tornou-se politicamente mais vulnerável neste mês quando o Novo Partido Democrático, uma legenda menor, rompeu um acordo de 2022 que o mantinha no poder até a eleição prevista para o final de outubro de 2025.

Apesar de ter sobrevivido à votação, Trudeau tem outros desafios pela frente. No início do dia, o líder do separatista Bloc Québécois disse que trabalharia para derrubar o governo, a menos que concordasse rapidamente com as exigências do bloco.

Os Liberais de Trudeau enfrentarão em breve uma segunda votação de uma das medidas orçamentárias, que também é uma questão de confiança, mas a expectativa é que também sobrevivam a essa votação. Autoridades disseram que a votação poderia ocorrer na quarta ou quinta-feira.

Os Conservadores, de centro-direita, estão muito à frente nas pesquisas de opinião para eleição que deve ser convocada até o final de outubro de 2025.

(Reportagem de David Ljunggren em Ottawa)