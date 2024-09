Temporais voltam a atingir Rio Grande do Sul; 26 municípios foram atingidos

Vinte e seis municípios do Rio Grande do Sul já declararam ter sofrido com algum dano devido às fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana.

O que aconteceu

Chuvas vão se intensificar entre esta quarta e quinta-feira. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, o Rio Grande do Sul deve enfrentar novos temporais severos, com alta probabilidade de danos e transtornos. A partir de quinta (26), a chuva deve atingir todas as regiões do estado, com "pancadas torrenciais e volumosas", mas as mais afetadas serão na metade sul do estado, entre Pelotas e o Norte da Lagoa dos Patos, em Porto Alegre e região metropolitana, no sul do litoral norte, no centro e em parte do oeste e do noroeste do estado.

Ao menos 299 pessoas estão desabrigadas e 560 estão desalojadas. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os municípios mais atingidos são Camaquã 200 desabrigados e 500 desalojados, Cerrito, com 40 desabrigados; Pedro Osório, com 24 desabrigados e 20 desalojados, e Bagé, com 26 desalojados. Camaquã é a cidade que registrou maior quantidade de chuva até o momento, com 250 milímetros acumulados. O órgão afirma que está acompanhando a situação e auxiliando os municípios mais afetados.

Municípios registraram vendavais e granizo gigante. Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com sete centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior.

Imagem mostra precipitação estimada sobre Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/MetSul

Não há risco de transbordamento do Guaíba por enquanto, diz MetSul

Guaíba está com 0,98 metro de altura no centro de Porto Alegre. A altura é normal para este período do ano, e as chuvas não devem atingir muito as nascentes dos rios que alimentam o Guaíba, o que torna o risco de enchente zero a curtíssimo prazo, segundo os meteorologistas do MetSul. "Para que haja enchente em Porto Alegre é preciso que chova muito nas bacias destes rios, todos da metade norte do estado. Chuva excessiva na metade sul gaúcha não gera enchente no Guaíba", escrevem.

Porto Alegre pode ter pontos de alagamento. Entre esta quarta e quinta-feira, a cidade vai receber 125 milímetros de chuva.

Chuva mais volumosa na capital será na quinta-feira (26). A MetSul informa que há haverá pancadas fortes de chuva acompanhadas de raios, com risco de ocorrência de granizo e vendavais.