Suspeito de estuprar mulher após vítima bater no carro dele é preso em GO

Um homem foi preso na terça-feira (24) pela Polícia Civil de Goiás após estuprar uma mulher que havia batido no carro dele em Goiânia (GO).

O que aconteceu

Após o acidente, homem convenceu a mulher a ir com ele a um despachante. Segundo a polícia, o suspeito falou para a vítima ir com ele a um despachante para consertar a placa do carro, que havia sido danificada.

Suspeito enganou vítima e a levou para a casa dele. Quando chegaram ao local, o homem ordenou que a mulher tirasse a roupa e a estuprou.

Homem disse que queria sexo como pagamento pelos danos ao veículo, segundo a polícia. Após estuprar a vítima, suspeito teria sugerido mais seis encontros para "quitar a dívida".

Suspeito foi preso e deve responder por estupro. O mandado foi cumprido pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher de Goiás. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.