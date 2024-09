S&P 500 e Dow Jones recuam, com investidores à espera de pistas sobre juros do Fed e dados

Por Echo Wang

(Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em baixa nesta quarta-feira, recuando em relação aos recentes recordes impulsionados pelo amplo pacote de estímulos à economia da China, com investidores aguardando novos indicadores econômicos e sinais sobre os próximos cortes na taxa de juros.

Os três principais índices estavam posicionados para registrar ganhos mensais após o corte de juros do Federal Reserve em 18 de setembro reforçar esperanças de um pouso suave. Entretanto, um relatório fraco sobre a confiança do consumidor norte-americano na terça-feira levantou preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho.

"O que aconteceu com as commodities e os materiais básicos, etc., foi uma reação a ... 'ei, e se a China conseguir voltar a crescer? E esse tipo de reação se espalha por outras áreas, (e) ajuda outras economias", disse Tom Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt.

As probabilidades de um corte de 50 pontos-base pelo banco central dos Estados Unidos em sua reunião de novembro aumentaram para 57,4%, em comparação com probabilidades mais equilibradas anteriormente na semana, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones caiu 0,70%, para 41.914,75 pontos. O S&P 500 perdeu 0,19%, para 5.722,26 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação positiva de 0,04%, para 18.082,21 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 caíram, liderados pelo setor de energia, que recuou 1,9%. As ações de tecnologia contrariaram a tendência com uma alta de 0,5%, apoiadas pelo ganho de 2,14% da Nvidia.

As vendas de novas residências unifamiliares nos EUA caíram em agosto, mas a queda nas taxas de hipoteca e nos preços das casas pode estimular a demanda nos próximos meses.

O foco, entretanto, estará nos pedidos semanais de auxílio-desemprego e no índice PCE de agosto dos EUA, ambos a serem divulgados nesta semana.