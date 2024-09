Ryan Routh é acusado formalmente de tentar matar Trump

WASHINGTON, 25 SET (ANSA) - O americano Ryan Routh foi formalmente acusado pela tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, em West Palm Beach, na Flórida, no último dia 15 de setembro.

A decisão foi tomada na última terça-feira (24) pelo Juizado Federal de Palm Beach. Na segunda (23), o Departamento de Justiça dos EUA revelou que Routh escreveu uma carta a um amigo na qual contava sua intenção de matar o republicano.

A correspondência foi encontrada em uma caixa na casa de uma pessoa próxima ao suspeito e que entregou todo o material após a prisão dele.

"Esta é uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas eu falhei", diz o bilhete escrito por Routh, que foi detido logo após o cano de seu fuzil AK-47 ter sido avistado por um agente do Serviço Secreto em um clube de golfe no momento em que o candidato estava no local. Ele não chegou a disparar.

"Eu tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Agora cabe a você terminar o trabalho; e eu oferecerei US$ 150 mil [cerca de R$ 832 mil] a quem puder concluir o trabalho", acrescenta a carta, de acordo com o Departamento de Justiça.

O suspeito já havia sido formalmente acusado de crimes federais ligados a armas de fogo, cuja pena pode chegar a 20 anos de prisão. (ANSA).

