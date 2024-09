Rússia relata mais ganhos no leste da Ucrânia e coloca Vuhledar sob pressão

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que tomou mais dois vilarejos na Ucrânia e que está atacando a cidade de Vuhledar, há muito tempo um reduto ucraniano.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças haviam tomado os vilarejos de Hostre e Hryhorivka, cuja captura a Reuters não pôde confirmar de forma independente.

A agência de notícias estatal russa RIA citou o chefe da região de Donetsk, Denis Pushilin, instalado pela Rússia, dizendo que os combates estavam ocorrendo dentro de Vuhledar, que tinha uma população de 14.000 habitantes antes da guerra.

O governador ucraniano da região, Vadym Filashkin, afirmou que as tropas russas não haviam chegado aos arredores de Vuhledar, mas que seus grupos de reconhecimento estavam operando lá.

"Nossos defensores estão tentando eliminá-los. A cidade não foi capturada", disse, em comentários televisionados.

Questionado sobre relatos de que as forças russas haviam cercado Vuhledar, uma cidade mineradora fortificada que ancorou as defesas ucranianas na região sul de Donetsk desde o início da guerra em 2022, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "A dinâmica é positiva".

As forças russas no leste da Ucrânia avançaram no ritmo mais rápido em dois anos em agosto, embora uma incursão ucraniana na região russa de Kursk tenha tentado forçar Moscou a desviar as tropas.

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, disseram que a Rússia parece estar intensificando a investida em Vuhledar, mas que sua captura não alteraria substancialmente as perspectivas de Moscou para novos avanços, porque já controlava a maioria das principais estradas que levam à cidade.

(Reportagem da Reuters)