Rússia afirma ter tomado duas novas localidades no leste da Ucrânia

A Rússia afirmou, nesta quarta-feira (25), que tomou outras duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde suas tropas continuam seu avanço, apoiadas em sua superioridade numérica e de homens.

"Unidades do grupo do Sul libertaram as localidades de Ostroye e Grigorovka" (Gostré e Grigorivka em ucraniano), indicou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

O Ministério não revela onde essas aldeias estão exatamente, mas uma localidade com nome de Gostré está ligeiramente ao leste da cidade de Kurakhove, controlada pelas forças de Kiev.

Nas últimas horas, os observadores militares estão particularmente preocupados com a situação em Vugledar, uma cidade localizada mais ao sul na região de Donetsk, onde as tropas ucranianas repeliram durante mais de dois anos e meio de intensos ataques russos, desde que começou a ofensiva.

Segundo o governador regional de Donetsk, Vadim Filashkin, "grupos de reconhecimento" russos "tentam penetrar na cidade", mas afirmou que os soldados ucranianos "os estão eliminando".

"Cem pessoas permanecem na localidade e se negam a ir embora", acrescentou na televisão ucraniana, revelando que "é impossível lhes proporcionar ajuda humanitária, porque o inimigo dispara em todas as estradas" que levam a Vugledar.

O Ministério da Defesa britânico afirmou mais cedo nesta quarta-feira, em seu relatório diário, que as tropas do Kremlin avançaram ameaçando agora a cidade dos três flancos.

Contactados pela AFP, a 72ª brigada mecanizada ucraniana, que defende a cidade, e o comando a cargo do setor não quiseram comentar a situação.

A autoridade nomeada por Moscou na região de Donetsk, Denis Pushilin, citado pela agência russa Ria Novosti, afirmou que já estão sendo travados combates em Vugledar.

A Ucrânia, em dificuldades no leste, lançou em 6 de agosto um ataque de grande envergadura na região russa de Kursk, onde se apoderaram de vários centenas de km², segundo Kiev.

Com essa operação, a Ucrânia buscou dispersar as tropas de Moscou para frear seus avanços no leste.

bur/cm/mab/an/dd/yr

© Agence France-Presse