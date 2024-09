Grupo Resistência Islâmica no Iraque reivindica ataque com drone em Eilat, Israel

A organização pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque reivindicou, nesta quarta-feira (25), um ataque com drones contra a cidade portuária de Eilat, no sul de Israel.

"A Resistência Islâmica no Iraque atacou um alvo estratégico em Eilat (...), usando drones", informou o grupo pelo Telegram.

O exército israelense anunciou ter interceptado um drone e que outro tinha caído perto de Eilat, enquanto socorristas reportaram dois feridos leves no ataque.

Nos últimos meses, o grupo Resistência Islâmica no Iraque, uma rede de milícias afins ao Irã, reivindicou vários ataques com drones contra alvos israelenses.

Os militares israelenses reconheceram vários ataques provenientes do leste desde abril, e informaram que foram interceptados, mas sem nomear os supostos responsáveis.

