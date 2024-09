Tião Bocalom (PL) lidera disputa em Rio Branco, diz Real Time Big Data

Do UOL, em São Paulo

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Tião Bocalom (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Rio Branco, com 49% das intenções de voto. Dados são do levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

Tião é seguido por Marcus Alexandre (MDB), que tem 35%. Os candidatos do partido Novo e do PSB estão empatados com 5%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da Real Time para Rio Branco:

Tião Bocalom (PL): 49%

49% Marcus Alexandre (PSB): 35%

35% Emerson Jarude (Novo): 5%

5% Jenilson Leite (PSB): 5%

5% Nulo/Branco: 3%

3% Não sabe/Não respondeu: 3%

Tião pode alcançar 61% de votos dos eleitores rio-branquenses. Entre os eleitores ouvidos pela Real Time Big Data, 39% disseram que têm certeza do voto no candidato, 22% disseram que podem votar nele e 7% não o conhecem. Ele é rejeitado por 32% dos eleitores.

Metodologia

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo AC - 05629/2024.