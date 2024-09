Putin emite alerta nuclear ao Ocidente sobre Ucrânia

(Texto atualizado com mais informações)

Por Vladimir Soldatkin e Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin advertiu o Ocidente nesta quarta-feira que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais, e que Moscou consideraria qualquer ataque a ela apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto.

A decisão de mudar a doutrina nuclear oficial da Rússia é a resposta do Kremlin às deliberações dos Estados Unidos e do Reino Unido sobre a permissão ou não para que a Ucrânia dispare mísseis convencionais ocidentais contra o território russo.

Putin, na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, disse que as mudanças eram uma resposta a um cenário global em rápida mudança, que havia gerado novas ameaças e riscos para a Rússia.

O chefe do Kremlin, de 71 anos, principal tomador de decisões sobre o vasto arsenal nuclear russo, disse que queria enfatizar uma mudança importante em particular.

"Propõe-se que a agressão contra a Rússia por qualquer Estado não nuclear, mas com a participação ou apoio de um Estado nuclear, seja considerada como um ataque conjunto à Federação Russa", disse Putin.

"As condições para a transição da Rússia para o uso de armas nucleares também estão claramente fixadas", disse Putin, acrescentando que Moscou consideraria tal medida se detectasse o início de um lançamento maciço de mísseis, aeronaves ou drones contra ela.

A Rússia, disse Putin, também se reservou o direito de usar armas nucleares se ela ou Belarus fossem alvo de agressão, inclusive por armas convencionais.

Putin disse que os esclarecimentos foram cuidadosamente calibrados e condizentes com as ameaças militares modernas que a Rússia enfrenta -- confirmação de que a doutrina nuclear estava mudando.

A atual doutrina nuclear russa publicada, estabelecida em um decreto de Putin de 2020, diz que a Rússia pode usar armas nucleares no caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameace a existência do Estado.

As inovações delineadas por Putin incluem uma ampliação das ameaças sob as quais a Rússia consideraria um ataque nuclear, a inclusão da aliada Belarus sob o guarda-chuva nuclear e a ideia de que uma potência nuclear rival que apoie um ataque convencional contra a Rússia também seria considerada como um ataque a ela.

Em 2022, os Estados Unidos estavam tão preocupados com o possível uso de armas nucleares táticas pela Rússia que alertaram Putin sobre as consequências do uso dessas armas, de acordo com o diretor da Agência Central de Inteligência, Bill Burns.

Há meses, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vem pedindo aos aliados de Kiev que deixem a Ucrânia disparar mísseis ocidentais, incluindo os de longo alcance norte-americanos e britânicos, no território russo para limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques.

Com a Ucrânia perdendo cidades importantes para o avanço gradual das forças russas no leste do país, a guerra está entrando no que as autoridades russas dizem ser a fase mais perigosa até o momento.

Zelenskiy pediu ao Ocidente que cruzasse e desconsiderasse as chamadas "linhas vermelhas" da Rússia, e alguns aliados ocidentais pediram aos Estados Unidos que fizessem exatamente isso, embora a Rússia de Putin, que controla pouco menos de um quinto do território ucraniano, tenha alertado que o Ocidente e a Ucrânia estão arriscando uma guerra global.

"A Rússia não tem mais nenhum instrumento para intimidar o mundo além da chantagem nuclear", disse Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskiy, em resposta aos comentários de Putin. "Esses instrumentos não funcionarão."

Tanto Putin, que classifica o Ocidente como um agressor decadente, como o presidente dos EUA, Joe Biden, que classifica a Rússia como uma autocracia corrupta e Putin como um assassino, têm alertado que um confronto direto entre a Rússia e a Otan poderia se transformar na Terceira Guerra Mundial. O candidato republicano à Presidência, Donald Trump, também alertou sobre o risco de uma guerra nuclear.

A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Juntos, a Rússia e os EUA controlam 88% das ogivas nucleares do mundo.

Em seus comentários ao Conselho de Segurança da Rússia, um tipo de Politburo moderno das autoridades mais poderosas de Putin, incluindo falcões influentes, Putin disse que o trabalho sobre as emendas para mudar a doutrina estava em andamento no ano passado.

"A tríade nuclear continua sendo a garantia mais importante para assegurar a segurança de nosso Estado e de nossos cidadãos, um instrumento para manter a paridade estratégica e o equilíbrio de poder no mundo", disse Putin.

A Rússia, disse ele, consideraria o uso de armas nucleares "ao receber informações confiáveis sobre o lançamento maciço de veículos de ataque aeroespacial e sua travessia da fronteira de nosso Estado, ou seja, aeronaves estratégicas ou táticas, mísseis de cruzeiro, drones, aeronaves hipersônicas e outras".